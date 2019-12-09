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Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Eskişehir kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Eskişehir kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.

Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde inşaat ve emlak işleriyle uğraşan Cengiz S. (52) ile Yasin K. (41) arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin K, üzerinde taşıdığı tabancayla Cengiz S'ye 6 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Kavgada yaralanan ve sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Cengiz S'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çamlıca Mahallesi, Eskişehir, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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