Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Müderris Sokak'taki bir iş yerinde Muhammet Ş. (32) ile arkadaşı Galip K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammet Ş, tüfekle Galip K'yi vurmak istediği sırada silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Yakınları tarafından yaralı halde bulunan Muhammet Ş. Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhammet Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahlı kavga olayı ile ilgili çalışmasını sürdürüyor.