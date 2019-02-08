Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Eskişehir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

50 dakika önce

Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokağı'nda bir eğlence merkezine gelen S.E. ile çalışanlar arasında iş yerine "damsız" girme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.E'nin üzerinde taşıdığı silahı aldığı iddia edilen şüpheli G.G. ateş açtı.

Yaralanan S.E. ile İran uyruklu F.S, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iki kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri G.G'nin yanı sıra olaya karıştıkları iddiasıyla E.P. ve E.Ç'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:49 Kaynak: AA

Eskişehir, kavga, Güncel
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