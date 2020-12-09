Son dakika haber! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından olayın şüphelisi 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Mızrak Sokak'ta yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Ataberk K. ile Samet Y. isimli 2 kişi silahla bacaklarından yaralandı.

Eskişehir 'de iki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla bacaklarından yaralandı.

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