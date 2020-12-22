Eskişehir'de iki ayrı silahlı kavga, 2 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de iki ayrı silahlı kavga, 2 yaralı
22.12.2020 12:05
Eskişehir'in Şirintepe ve Emek mahallelerinde çıkan silahlı 2 kişi yaralanırken, olaylarla ilgili 3 kişi saklandıkları evlerde yakaladı.
Eskişehir'in Şirintepe ve Emek mahallelerinde çıkan silahlı 2 kişi yaralanırken, olaylarla ilgili 3 kişi saklandıkları evlerde yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şirintepe ve Emek mahallelerinde çıkan silahlı kavga olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yaşanan silahlı kavgalarda yaralanan Fazıl B. ile Aydın A,'nın hayati tehlikeleri bulunmadığı, hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Ekipler, silahla yaralanma olayının şüphelisi oldukları değerlendirilen 3 kişiyi saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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