Eskişehir'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
1 saat önce
Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Eskişehir
'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Orta Mahalle
Pehlivan Sokağı'nda bir kahvehanede Emirhan Y. (17) ile Özkan S. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu zanlılar tabancalarıyla birbirlerine ateş etti.
Yaralanan Emirhan Y, Özkan S. ile kahvehanede müşteri olarak bulunan Fahri Karagöz (58), 112 Acil Servis
ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi
, Yunus Emre Devlet Hastanesi
ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:50 Kaynak: AA
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