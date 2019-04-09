Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Eskişehir'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

1 saat önce

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı, System.String[]
Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Orta Mahalle Pehlivan Sokağı'nda bir kahvehanede Emirhan Y. (17) ile Özkan S. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu zanlılar tabancalarıyla birbirlerine ateş etti.

Yaralanan Emirhan Y, Özkan S. ile kahvehanede müşteri olarak bulunan Fahri Karagöz (58), 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:50 Kaynak: AA

Orta Mahalle, Eskişehir, Güncel
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