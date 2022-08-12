Olaya müdahale eden polis merdivenlerden düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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Olaya müdahale eden polis merdivenlerden düşerek ağır yaralandı

12.08.2022 09:59
Olaya müdahale eden polis merdivenlerden düşerek ağır yaralandı

Eskişehir'de silahlı kavga ihbarına müdahale için giden polislerden biri, şüphelilerle yaşanan arbede sonucu merdivenlerden düşerek ağır yaralandı.

Eskişehir'de silahlı kavga ihbarına müdahale için giden polislerden biri, şüphelilerle yaşanan arbede sonucu merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepabaşı'na bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta yaşanan silahlı kavga olayına ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü bir eğlence mekanında M.Ç., F.P., Ü.A. ve N.Ç. isimli şahısların karıştığı silahlı kavgaya müdahale eden bir polis, şüpheliler ile yaşanan arbede sonucu merdivenlerden aşağı düştü. Yaralanan F.Y. isimli polis, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden F.P., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer sanıklar serbet bırakıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Olaya müdahale eden polis merdivenlerden düşerek ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Olaya müdahale eden polis merdivenlerden düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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