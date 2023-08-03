Eskişehir'de Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

03.08.2023 17:05

Eskişehir'de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde düğünde karşılaşan Sezer Keklikci ile üvey kardeşi Caner Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Caner Ç. tarafından tabancayla vurulan Keklikci hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak şüpheliler yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak'ta düğünde karşılaşan 35 yaşındaki Sezer Keklikci ile aralarında husumet bulunan üvey kardeşi Caner Ç. (22) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Keklikci'yi tabancayla vurarak yaraladığı iddia edilen Caner Ç, bölgeden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keklikci, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Caner Ç'nin yanı sıra maktulün annesi Necla Ç. (55) ve üvey babası Necmi Ç'yi (66) Ankara'ya kaçmaya çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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