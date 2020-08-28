Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gündoğdu Mahallesi Behlül Sokak'ta Erşah M'nin (27) silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Eskişehir 'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga olayına karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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