Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

07.06.2022 10:48
Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de çıkan kavgada eski karısı ile yanındaki kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de çıkan kavgada eski karısı ile yanındaki kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'taki bir alışveriş merkezinin otoparkında Mete A. ile boşandığı Mervegül D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mete A, tabancayla Mervegül D. ile yanındaki Furkan S'yi bacaklarından yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Mervegül D'nin avukat olduğu öğrenildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

alışveriş, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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