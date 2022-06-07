Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'taki bir alışveriş merkezinin otoparkında Mete A. ile boşandığı Mervegül D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

alışveriş, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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