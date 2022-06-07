Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de çıkan kavgada eski karısı ile yanındaki kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'taki bir alışveriş merkezinin otoparkında Mete A. ile boşandığı Mervegül D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mete A, tabancayla Mervegül D. ile yanındaki Furkan S'yi bacaklarından yaraladı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Mervegül D'nin avukat olduğu öğrenildi.
Zanlı gözaltına alındı.
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