Son dakika: Silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi de vuruldu - Son Dakika

Son dakika: Silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi de vuruldu

08.10.2020 12:45

Son dakika gündem haberi... Olay yerinden görüntüler olay yeri inceleme Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay yerinden görüntüler

olay yeri inceleme Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

75. Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında "kız isteme" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüdü.

Kavga sırasında tabanca ve tüfeklerle ateş edilmesi sonucu Bahadır A, Cihat A. ve Mert K. ile o sırada yoldan geçen Ozan G. yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer zanlıların da yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Son dakika: Silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi de vuruldu
Son dakika: Silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi de vuruldu
Son dakika: Silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi de vuruldu
Son dakika: Silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi de vuruldu

Sanayi Sitesi, Eskişehir, Silah, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi de vuruldu - Son Dakika

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