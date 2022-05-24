Silahlı yaralama olayına karışan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Silahlı yaralama olayına karışan 2 şüpheli gözaltına alındı

24.05.2022 14:20
Silahlı yaralama olayına karışan 2 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de tramvay durağında gerçekleşen silahlı yaralama olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de tramvay durağında gerçekleşen silahlı yaralama olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Alanönü Mahallesi'nde bulunan tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan Ömer O. ve A.T. tramvay durağında karşılaştı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre tramvay durağında bir anda silah sesleri yükselirken, Ömer O. ise yaralandı. Yaşanan paniğin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Ömer O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, A.T. ve beraberindeki İ.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Silahlı yaralama olayına karışan 2 şüpheli gözaltına alındı
Silahlı yaralama olayına karışan 2 şüpheli gözaltına alındı
Silahlı yaralama olayına karışan 2 şüpheli gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Beyazıt'ta Silahlı Kavga: Biri Polis 7 Kişinin Yaralandığı Olayda 27 Kişi Gözaltına Alındı Beyazıt'ta Silahlı Kavga: Biri Polis 7 Kişinin Yaralandığı Olayda 27 Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı yaralama olayına karışan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 19:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Silahlı yaralama olayına karışan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement