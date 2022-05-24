Silahlı yaralama olayına karışan 2 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de tramvay durağında gerçekleşen silahlı yaralama olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Alanönü Mahallesi'nde bulunan tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan Ömer O. ve A.T. tramvay durağında karşılaştı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre tramvay durağında bir anda silah sesleri yükselirken, Ömer O. ise yaralandı. Yaşanan paniğin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Ömer O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, A.T. ve beraberindeki İ.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR