Eskişehir'de simit fırınından 200 tepsi hırsızlığının şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de simit fırınından 200 tepsi hırsızlığının şüphelisi yakalandı

10.05.2022 09:39
Eskişehir'de simit fırınından 200 tepsi hırsızlığının şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de bir simit fırınına ait tepsileri çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir simit fırınına ait tepsileri çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Çankaya Mahallesi'nde, arka kapısı zorlanarak içeri girilen fırından 600 bin lira değerindeki 200 tepsi çalındı. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından şüpheli Hamdi K'yi Ihlamurkent Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinde tepsileri hurdacı S.C'ye 13 bin liraya sattığını söylemesi üzerine bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hamdi K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de simit fırınından 200 tepsi hırsızlığının şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de simit fırınından 200 tepsi hırsızlığının şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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