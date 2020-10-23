Eskişehir'de simit zammı onaylandı - Son Dakika

Eskişehir'de simit zammı onaylandı

23.10.2020 15:08
Eskişehir'de simit zammı onaylandı, System.String[]

Eskişehir'de 1 lira 50 kuruşa satılan simide 25 kuruşluk zam yapılması için Eskişehir Lokantacılar Odası tarafından Fiyat Tespit Komisyonuna yapılan başvurusu bugün olumlu sonuçlandı.

Eskişehir'de 1 lira 50 kuruşa satılan simide 25 kuruşluk zam yapılması için Eskişehir Lokantacılar Odası tarafından Fiyat Tespit Komisyonuna yapılan başvurusu bugün olumlu sonuçlandı.

Önümüzdeki 15 günlük askı sürecinde her hangi bir itiraz olmaması halinde zam yürürlüğe girecek ve Eskişehir'de artık simitler 1 lira 50 kuruş yerine 1 lira 75 kuruşa satılacak. Konu ile ilgili bilgi aktaran Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, "Yaklaşık 2 ay önce simide 25 kuruşluk zam ile ilgili başvurumuz bugün olumlu sonuçlandı. Öncelikle simitçilere hayırlı olsun diyelim. Fiyat Tespit Komisyonunun onaylamasıyla birlikte Eskişehir'de simitler artık 1 lira 75 liraya satılacak. Ancak bunun uygulanması için 15 günlük bir askı süreci var. Her hangi bir resmi kurum bu konuda itiraz yapmazsa, zamlar 15 gün sonra piyasaya yansıyacak. Getirilen bu değişikliğe aslında zam demek yerine fiyat güncellenmesi demek daha doğrudur. Çünkü meydana gelen yüksek harcamalar nedeniyle fiyattaki bu değişim kaçınmazdı" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de simit zammı onaylandı
Eskişehir'de simit zammı onaylandı

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de simit zammı onaylandı - Son Dakika Ekonomi

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