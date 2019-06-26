Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de şimşekli gün
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de şimşekli gün

1 saat önce

Eskişehir'de son günlerde artan ve 30'lu derecelerin üstüne çıkan sıcak havanın ardından akşamüzeri başlayan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken şimşekler gökyüzünden görsel şölen oluşturdu.

Eskişehir'de şimşekli gün, System.String[]
Eskişehir'de son günlerde artan ve 30'lu derecelerin üstüne çıkan sıcak havanın ardından akşamüzeri başlayan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken şimşekler gökyüzünden görsel şölen oluşturdu.

Eskişehir kent merkezinde ikindi saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. İki gündür süren güneşli ve sıcak havanın ardından aniden bastıran yağış havayı serinletirken vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağış dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı.

Önce şimşek sonra gök gürültüsü

Bir anda etkisini artıran yağmurun ardından art arda çakan şimşeklerle birlikte etkili olan gök gürültüsü korkulu anlar yaşattı. Şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken bulutlarla kaplı gökyüzünü aydınlattı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:20 Kaynak: İHA
vatandaş, eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu CHP'li Çakırözer açıkladı: Eren Erdem'in bir kulağı artık hiç duymuyor Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı Türkiye, Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı'nın iadesini istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:52:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de şimşekli gün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]