Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de sis etkili oldu
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Eskişehir'de sis etkili oldu

14 dakika önce

Eskişehir kent merkezinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken bir yandan da görsel şölen sundu.

Eskişehir'de sis etkili oldu, System.String[]

Eskişehir kent merkezinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken bir yandan da görsel şölen sundu.


Kent genelinde sabaha karşı oluşan ve öğle saatlerine kadar devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu bölgelerde sürücüler trafikte daha dikkatli ilerledi. Sabah uyandığında sisle karşılaşan vatandaşlar, sisin şehirde hoş bir manzara oluşturduğunu belirtti. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 100 metreye kadar düştüğü Eskişehir- Bursa ve Eskişehir- Ankara otoyolunda araçlar, sis farlarını açarak ilerlemeye çalıştı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
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