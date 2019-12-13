Eskişehir'de sis etkili oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de sis etkili oldu

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de etkili olmaya başlayan sis, trafik akışını olumsuz etkilerken güzel görüntülere de sahne oldu.

Eskişehir'de sis etkili oldu, System.String[]

ESKİŞEHİR'de etkili olmaya başlayan sis, trafik akışını olumsuz etkilerken güzel görüntülere de sahne oldu.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan sis, kentin farklı bölgelerinde etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı'ndaki tekneler ve çevresinde bulunan heykeller sis bulutlarının arasında kayboldu. Yetkililer, şu an 5 derece olan hava sıcaklığının gün içerisinde 10 dereceye kadar çıkacağını ve  yağmur yağışının görülebileceğini belirtti.


Eskişehir, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:08 Kaynak: DHA
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