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Eskişehir'de kent sis altında kaldı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika

Eskişehir'de kent sis altında kaldı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

13.02.2022 12:07

Eskişehir'de kent sis altında kaldı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürürken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir'de kent sis altında kaldı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürürken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Özellikle Çankaya Mahallesi, Şahin Tepesi ve Şelale Park bölgelerinde yoğun olarak gözlenen sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Sabah saatlerinde manzarayı gören vatandaşlar ise Şelale Park içerisinde bulunan yel değirmeni önünde fotoğraf çekindi. Yoğun sis dron ile havadan görüntülendi.

"Ortalık bembeyaz bir halde"

Hafta sonunu gezerek değerlendirmek için Bursa'dan Eskişehir'e gelen Umut Doğan, "Sis çok güzel. Böyle kasvetli bir hava var. Eskişehir'e bugün geldik ve sisle karşılaştık. Bizim için farklı ama güzel oldu. Güzel bir manzara var. Ortalık bembeyaz bir halde" dedi.

Eskişehir'de kent sis altında kaldı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Eskişehir'de kent sis altında kaldı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Eskişehir'de kent sis altında kaldı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

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Eskişehir, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kent sis altında kaldı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de kent sis altında kaldı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika
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