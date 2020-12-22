Eskişehir'de sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarayören Mahallesi Kayaağzı mevkisinde 1. derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen A.C, A.C, R.K, S.K, M.K. ile M.Y'yi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, 1 jeneratör ile kazıcı ve delici ekipman ele geçirdi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.