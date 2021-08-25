Eskişehir'de sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı iddia edilen Erbab Arkası mevkisindeki birinci derece sit alanına operasyon düzenledi.

İş makinesiyle kazı yaptıkları ileri sürülen şüpheliler C.D, A.K. ve M.B'yi yakalayan ekipler, Çifteler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, olayda kullanılan iş makinesi ve kamyonu muhafazaya aldı.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.