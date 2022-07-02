Eskişehir'de sit alanındaki tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait tarihi eser buldu - Son Dakika
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Eskişehir'de sit alanındaki tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait tarihi eser buldu

02.07.2022 14:04
Eskişehir'de sit alanındaki tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait tarihi eser buldu

Eskişehir'de bir vatandaş, birinci derece sit alanında bulunan tarlasını sürdüğü esnada Roma dönemine ait üzerinde çeşitli figürler olan taş eser buldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirtilen mevkide yapılan araştırmada, şahsın tarlasında Roma dönemine ait 1,5 metre boyunda 1 metre genişliğinde, üzerinde haç ve değişik figür bulunan bir adet taş eser ele geçirildi.

Sivrihisar İlçesi Kaymaz Mahallesi Holuz Mevkii'nde bulunan Kaymaz Höyük birinci derece sit alanı içerisindeki bir tarlada, arazi sahibi tarafından üzerinde çeşitli figürler olan taş eser bulunduğu bilgisi alındı.

1.5 METRE BOYUNDA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirtilen mevkide yapılan araştırmada, şahsın tarlasında Roma dönemine ait 1,5 metre boyunda 1 metre genişliğinde, üzerinde haç ve değişik figür bulunan bir adet taş eser ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan tarla sahibi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" ve "Arkeolojik Sit Alanları hakkında belirlenmiş esaslara uymamak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sivrihisar, Jandarma, Hisarcık, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de sit alanındaki tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait tarihi eser buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de sit alanındaki tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait tarihi eser buldu - Son Dakika
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