Eskişehir'de Sivil Toplum Günleri Toplantısı

Kamu Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK
) İş Birliği Projesi kapsamında hayata geçirilen ve Türkiye
'nin 20 pilot ilinde düzenlenen Sivil Toplum Günleri Eskişehir
'de bir otel salonunda düzenlenen toplantıyla devam etti.
Sivil Toplum Günlerinde, kamu sektörü ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin mevcut durumunun değerlendirileceği bir de panel düzenlendi. Panelde, söz konusu işbirliğinin önündeki engelleri belirlemek; bu engelleri aşmak için çözüm önerilerini sunmak ve iyi uygulama örnekleri paylaşmak üzere sivil toplum ve kamu sektörünün temsilcileri konuşmacı olarak yer aldı. Kamu-STK İşbirliği Projesi Eskişehir Sivil Toplum Günlerine, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
, Eskişehir İşkur Müdürlüğü
, Eksi 25 Derneği ve Eskişehir Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Derneği başkanları katıldı.
Toplantıya katılan panelistlerden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Birleşmiş Milletlerin ana temasının bu yıl, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündemi kapsamında kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir kalkınma için engelli bireylerin güçlendirilmesine odaklandığını değindi. Bilge, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü olarak, bugüne kadar toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunlarını da dikkate alarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili birçok projeyi STK'ların görüş ve önerileri doğrultusunda veya STK'lar ile düzenlenen protokollerle uygulamaya devam ettiklerini ve amaçlarının "Kimseyi geride bırakmamak" olduğunu belirtti.
Müdür Bilge, sağlık hizmetleri sunumunda proje öncülüğü yapan illerden birisi olduklarına, vermiş oldukları birçok sağlık hizmetinin yan sıra dezavantajlı gruplara öncelik veren projeleri uygulamaya geçirerek, STK kuruluşlarıyla birlikte hayata geçirdikleri projelerinin yaşlılara, çocuklara ve engelli bireylere yönelik çalışmalar olduğuna değindi.
Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Sağlık Müdürlüğünün; Muhtaçlara Sağlık Birimi, Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz, Sağlıkta Sessizlerin Sesi Olduk, Hippoterapi, Bir Ömre Sığmayan Özel Anneler, Küçük Adamlar
Mutlu Oyunlar Projesi, Masal Bahçesi, Her Çocuğa Bir Masal Projesi, Sağlıklı Gençler Projesi, Sağlıklı Gençlik Danışma Merkezi, Gören Gözler Gülen Yüzler Projesi, Sağlıkta Aydınlık Günler ve Engelli Çocuklar Sağlıklı Bakımevi ve Çocuk Kulübü Projelerini uygulamaya geçirdiklerini, bunların bazılarının ülkede ilk defa uygulandığını ve birçok projelerin de STK'larıyla ortaklaşa yaptıklarını belirterek iş birliği ve güç birliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.
Panel sonunda sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sorularında cevaplayan Müdür Bilge, proje çalışmalarında mevzuat ve finansman düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna da sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR