Eskişehir'de SMA hastası bebeğin annesi canına kıydı - Son Dakika

Oğlunun tedavisi için uzun süredir kampanya düzenleyen ancak gerekli parayı toplayamayan Emine Kiraz'ın kendisini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

ANNENİN SON MESAJI YÜREK DAĞLADI

Emine Kiraz'ın canına kıymadan önce hastanede tedavi gören oğluyla birlikte çekilen fotoğrafını, "Evladım ile çekildiğim son fotoğraf. Kokusuna hasretim benden ayrı yoğun bakım odalarında acı içinde. Bir anne olarak yalvarıyorum yardım edin. Ben evladımı kaybetmekten çok korkuyorum. Bu acıyı yaşadım bir daha yaşamaya dayanamam. Lütfen elimizden tutun sizlere ihtiyacımız var. Muzaffer evini özledi, annesini özledi, ailesini özledi. Bilmediği yerde bilmediği cihazlar içinde küçücük bedeni ile" notuyla paylaştı görüldü.

"ANNE ÇARESİZLİKTEN CANINA KIYDI"

SMA'lı hastalar için kampanyalar düzenleyen AHBAP Derneği Genel Başkanı, sanatçı Haluk Levent, Emine Kiraz'ın ölümünü sosyal medya hesabından "Annemiz çaresizlikten canına kıydı" ifadeleriyle duyurdu. Haluk Levent, "İşin içinden çıkamıyoruz. SMA çocukları için TV programı dahi yaptım. Ama olmuyor. 2 milyon dolar toplandı Perşembe günü. Her hafta 1 çocuğumuzu kurtarırız diye düşündüm. Ama zaman yetmiyor. Anneler intihar ediyor. Böyle olmayacak. Bir kaynak lazım. Eksik olan 90 milyon dolar lazım" diyerek yetkililere seslendi.

10 YIL ÖNCE DE ÇOCUĞU SMA'DAN VEFAT ETMİŞTİ

Emine Kiraz'ın 10 yıl önce diğer çocuğunu da SMA hastalığından kaybettiği öğrenildi.