Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye ilişkin Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Kentin en yoğun bölgelerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu görüldü.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.