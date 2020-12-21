Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 194 kişiye para cezası - Son Dakika

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 194 kişiye para cezası
21.12.2020 11:55
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 194 kişiye idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 194 kişiye idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 14-21 Aralık'ta güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı.
Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 194 kişiye 601 bin 686 lira ceza verildi.
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