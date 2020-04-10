Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı - Son Dakika

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Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı
6 saat önce
Alışveriş için sıraya giren vatandaşlar Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, saat 24.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Alışveriş için sıraya giren vatandaşlar Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, saat 24.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:48 Kaynak: AA
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