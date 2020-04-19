Eskişehir'de sokağa çıkma yasağına drone ile takip - Son Dakika

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Eskişehir'de sokağa çıkma yasağına drone ile takip
6 saat önce
ESKİŞEHİR'de sokağa çıkma yasağına uyum, kent güvenliğinde kullanılan mobese kameralarının yanı sıra drone ile takip ediliyor.
ESKİŞEHİR'de sokağa çıkma yasağına uyum, kent güvenliğinde kullanılan mobese kameralarının yanı sıra drone ile takip ediliyor. 3 mahallede drone ile takipte yasağa rağmen sokakta olduğu görülen kişilere idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ikinci kez hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Eskişehirlilerin dün olduğu gibi bugün de genel olarak yasağa uyup, evlerinden çıkmadığı gözlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 80 kişilik personelle 24 saat esasıyla sokak kameraları ile yasağa uyumu yakından takip ediyor. Ayrıca bazı mahallelerde İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri de drone ile sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri tespit etti. Ekiplerin drone ile Sütlüce, Esentepe ve Yeşiltepe mahallerinde yaptığı denetimlerde yasağı ihlal edenlere idari para cezası uygulandı. Drone ile yapılan denetimlere Asayiş ve Trafik ekipleri de destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:07 Kaynak: DHA
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