Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 36 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika
Eskişehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 36 kişiye ceza uygulandı
6 saat önce
Eskişehir ve bazı ilçelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 36 kişiye para cezası verildi.
Eskişehir ve bazı ilçelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 36 kişiye para cezası verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma yasağını ihlal eden 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza uygulandı.
Han ilçesinde 2, Seyitgazi ilçesinde 6, Günyüzü ilçesinde de 5 kişiye idari para cezası verildi.
Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:56 Kaynak: AA
Son Dakika Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum Sokağa çıkma yasağına uymadığı için para cezası kesilen sürücü: "Hata yaptık, çıktık" Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı