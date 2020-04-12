Eskişehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal edenler MOBESE'lerden belirleniyor - Son Dakika

Eskişehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal edenler, MOBESE kameraları yardımıyla belirlenip polis tarafından evlerine dönme konusunda uyarılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri, MOBESE'lerle kent merkezinde Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri tespit ediyor. Daha sonra söz konusu yere yönlendirilen polis ekipleri, vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyarıyor.

MOBESE kameraları dışında vatandaş ihbarlarını da değerlendiren polis, yasağı ihlal edenlere idari para cezası uyguluyor.

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Eskişehir'de 75 kişiye toplam 180 bin 306 lira ceza verilirken, polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.