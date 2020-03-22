Eskişehir'de sokağa çıkmayanların malzemeleri evlerine bırakılıyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tehdidine yönelik getirdiği 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağına genel olarak uyulduğu gözlendi. Park ve bahçelere çıkan bu yaş grubundaki kişiler polis ekiplerince uyarılırken, yasağa uyarak evden çıkmayanların ihtiyaçları ise valilik koordinesinde oluşturulan ve aralarında polis ekiplerinin de yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanarak kapılarına kadar götürüldü.

İçişleri Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını engellemek için 'evlerinizde kalın' çağrılarına rağmen sokağa çıkmaya devam eden ve risk altındaki 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirdi. Dün geceden itibaren başlanan sınırlamaya Eskişehir'de genel olarak uyulduğu gözlendi. Kentin normal zamanlarda kalabalık olan Porsuk Çayı çevresi ile 'Doktorlar Caddesi' olarak bilinen İsmet İnönü Caddesi'nde sokaklar boş kaldı. Ancak bazı park ve bahçelerde yasağı delerek dışarı çıkan 65 yaş ve üstü kişilerin oturduğu gözlendi.

POLİSE İHBAR YAĞDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 'nün 155 Polis İmdat hattına çok sayıda ihbar yapıldı. Bu ihbarlar üzerine Hamamyolu Caddesi ve bahçelerde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü kişiler polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi. Emniyet ekipleri kentte faaliyet göstermesi yasaklanan iş yerleriyle ilgili de uygulamalar yaptı.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU KURULDU

Eskişehir Valiliği'nin koordinesinde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü kişilerin evlerinde ihtiyaçlarını karşılamaları için aralarında sivil toplum kuruluşları ile polisinde yer aldığı 'Vefa Sosyal Destek Grupları' kuruldu. 155 ve 112 hatlarına yapılan yardım başvurularının ardından gruplar, alışveriş yaparak evlerinde kalan kişilere ulaştırdı.

SOKAĞA ÇIKAMADI, İHTİYAÇLARINI POLİS KARŞILADI

Odunpazar ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'nde oturan 66 yaşındaki Ayşen Keşir, dışarı çıkamadığı için 155 hattından gıda yardımı istedi. Polis ekipleri Keşir'in ihtiyaçları olan su, ekmek, un ve makarnayı alarak evine kadar götürüp teslim etti. Uygulamadan çok memnun olduğunu ifade eden Ayşen Keşir, "Evimde hastam da var. Yeni hastaneden çıkmıştı, benim de sokağa çıkmam yasak. Bundan sonra artık her şeyi polislere söyleyeceğiz demek ki. Uygulama güzel de arada 1-2 saat çıksak şöyle en azından. Kapımız market ama yine de gidemiyoruz. Artık böyle olacak demek ki. Memnunuz şimdilik. Bu iyi oldu, güzel oldu ama yaşlılara da kızıyorum. Hepsi birden sokağa akın ettiler. Bizler gibi böyle acil ihtiyaçları için çıkanlara da yasak oldu yani onların sayesinde" diye konuştu.

Eskişehir'de koronavirüs önlemleri kapsamında açıklanan genelgeyle lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri sadece paket servis hizmeti vermeye başladı.