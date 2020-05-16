Eskişehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte maskesiz sokağa çıkılmasını yasaklandı.

Eskişehir Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlar aldığını açıkladı. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, il genelinde sosyal hareketliliği, kişiler arasındaki teması ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla sokağa çıkan herkesin maske takmasına zorunluluk getirildiği bildirilerek, şöyle denildi:

"İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın sosyal iletişim halinde bulunan alanlara, meydanlara, sokak ve caddelere, işyerlerine maskesiz çıkmalarına ve bulunmalarına izin verilmemesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine karar verildi."

Açıklamada, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı olanların da izin verilen günlerde, maskesiz dışarı çıkamayacağı ifade edildi.