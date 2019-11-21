Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de sokak satıcılarına şok baskın
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de sokak satıcılarına şok baskın - Son Dakika

Eskişehir'de sokak satıcılarına şok baskın

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 adrese 200 polisin katılımı ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de sokak satıcılarına şok baskın, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 adrese 200 polisin katılımı ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'Sokak satıcılarına' yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında; kent merkezinde bulunan toplam 12 adrese 20 Kasım günü, toplam 200 polisin katıldığı eş zamanlı planlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyon kapsamında, 9 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında yakalandı. Ayrıca soruşturma kapsamında önceki tarihlerde uyuşturucu madde kullanmak suçundan 11 şahsa yasal işlem yapıldı. Ayrıca Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan ise yasal işlem yapılan 2 şahıs ise tutuklandı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan eş zamanlı operasyon dahil soruşturma kapsamındaki tüm planlı çalışmada ise; 638 adet sentetik ecza maddesi, 16,08 gram skunk maddesi, 10,82 gram metamfetamin maddesi, 5,04 gram esrar, 0,13 gram bonzai, 1 adet ecstacsy hap, 1 adet tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, ve 49 adet fişek ele geçirildi.


Öte yandan dosya kapsamında 6 Şüpheli şahıs haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak 22 Kasım günü mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 3 Şüpheli şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan ifadesi akabinde serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:16:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de sokak satıcılarına şok baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]