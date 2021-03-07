ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet - Son Dakika

ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet

07.03.2021 15:10

Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanetESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Aysun Tabak (43) ve Birgül Küçük (43) kullandıkları kamyonla 7 yıldır sokakları gezerek çöpleri topluyor.

Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Aysun Tabak (43) ve Birgül Küçük (43) kullandıkları kamyonla 7 yıldır sokakları gezerek çöpleri topluyor. Aysun Tabak, mesleklerinin 'erkek işi' olarak ayrılmasına anlam veremediğini ifade ederek, 'Kadın, isterse her şeyi yapabilir. Hamurunu da açar, yemeğini de yapar, çocuklarına da bakar, kamyon da kullanırö dedi.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Aysun Tabak ve Birgül Küçük, herkesin erkek işi olarak gördüğü çöp kamyonu sürücülüğünü 7 yıldır gururla sürdürdüklerini söyledi. 2 yıl önce eşini kaybeden ve 2 kızıyla birlikte hayatını süren Aysun Tabak, ilk zamanlar görenlerin şaşırdığını ancak artık herkesin bu duruma alıştığını söyledi. 7 yıldır hiçbir zorlukla karşılaşmadan görevini en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini ifade eden Tabak, 'Hiçbir zorlukla da karşılaşmadım. Tabii ki trafikte kadın olduğum için ilk zamanlar görenler sıkıştırmaya falan kalktılar. Şimdilerde herkes bu duruma alıştı. Hiç kimse artık bir kadını yadırgamıyor. Şehir dışından gelenler özellikle, hiçbir yerde, çöp kamyonu kullanan bir kadın olmadığını söylediler. Aydın'dan gelen bir çift vardı. Çiftin elinde de bir buket çiçek vardı. Beni görünce 'kamyon kullanan kadın' diyerek çok şaşırdılar. Sonra yanıma geldiler, 'biz hiç kamyon kullanan kadın görmedik' diyerek ellerindeki çiçeği 'siz benden daha çok hak ediyorsunuz,' diye, bana verdi. O zaman yaptığım meslekle bir kez daha gurur duymuştumö dedi.

'ERKEK İŞİ DİYE BİRŞEY YOK'

Göreve başladığı ilk günden bu yana ailesinin hep kendisini desteklediğini anlatan Aysun Tabak, mesleklerinin 'erkek işi' olarak ayrılmasına anlam veremediğini söyledi. Kadınların isterlerse her işi yapabileceğine dikkat çeken Tabak, 'Ailem hep arkamda durdular. Onlar sayesinde başladım, şimdi de devam ediyorum. Ben yaptığım işi öncelikle çok seviyorum. Kamyon kullanmak değil de belirli bir müddet sonra sanki taksi kullanır gibi çok rahat kullanmaya başlıyorsunuz. O zaman mesleğinizden daha çok zevk almaya başlıyorsunuz. Erkek işi diye bir iş yok. Kadınlar her işin üstesinden gelebilir. Etrafımdaki insanlardan ve ailesinden çöp kamyonu kullanmasına olumsuz bakanlar oldu. Bu durumun beni hiç yıldırmadı. Sen kaç yaşındasın, bu yaşta kamyon mu kullanacaksın Bırak onu da erkekler yapsın, gibisinden konuşanlar çok oldu. Ama onlara inat, ben bu işi severek yapıyorum. Kadın, isterse her şeyi yapabilir. Hamurunu da açar, yemeğini de yapar, çocuklarına da bakar, kamyon da kullanırö şeklinde konuştu.

'HER İŞİ YAPABİLİRİZ'

Odunpazarı Belediyesi'nde çöp kamyonu kullanan diğer kadın çalışanlarından biri olan Birgül Küçük de mesleğini severek yaptığını söyledi. Yaklaşık 11 yıldır belediyede 7 yıldır da çöp kamyonu sürücüsü olarak görev yapan Küçük, görenlerin ilk zamanlarda çok tedirgin olduklarını ifade etti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Küçük, eşinin çöp kamyonu kullanacağını öğrendiğinde verdiği 'bir kadına uygun değil' dediğini hatırlatarak, 'Daha sonra gördükçe alıştılar. Şu an bir zorluğu yok. Bazen, erkek sanıp geliyorlar, 'abla' deyip gülümseyip gidiyorlar. Değişik farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Trafikte, bir erkeğe kıyasla daha çok sıkıştırmaya çalışıyorlar. Olmadık yerde park etmiş araçlar oluyor. Çekmesini istediğiniz zaman sorun çıkartıyorlar. Kadın olduğumuz için biraz daha ses tonları yükselebiliyor. Ama bu anlattıklarım binde bir. Bize gülümseyerek yaklaşan insan daha çok 'abla çok yakışmış', 'bizim şehrimizde yok' diyen çok insan oldu bana. Çöp topladığım bir zaman, İstanbullu olduğunu söyleyen birisi İstanbul'da bir çöp kamyonu süren bir kadın şoför görmediğini söyledi. O kadar büyük bir ilde görmedim ama burada gördüm. Helal olsun abla, dedi?. Eşim ilk kamyon kullanmaya başladığım zaman çok tedirgin olmuştu. Zamanla aştık tabii ki. Oda beni çok destekliyor. Bir kadının yapamayacağı, hiçbir iş yok bence. Çöp de olur, kamyon da olur. Kadın olarak her işi yapabiliriz. Mesela bir kadın olarak, hiçbir şeyi es geçmeyiz. Üstünde durmamazlık yapmayız. Her zaman için daha detaycıyız. O sebepten dolayı temizlikte, kadınlar olarak daha iyiyizö şeklinde konuştu.

ÇEVRE BİLİNCİ DE ARTTI

Çöp kamyonu sürücülerinin yanı sıra bir çok turistlik sokakta kadın temizlik görevlileri görev yapıyor. Görenlerin büyük destek verdiği kadınlar sayesinde çevre ve çöp bilinci de arttı.

ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet
ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet
ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet
ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet
ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet
ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet
ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet
ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet
ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet
ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet
ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet
ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet
ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet

Odunpazarı Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR Eskişehir'de sokakların temizliği kadınlara emanet - Son Dakika


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