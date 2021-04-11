Eskişehir'de sokakta uyuşturucu satışına 3 tutuklama - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliler M.Y., S.U. ve N.K.'yi takibe aldı. Bir süre izlenen 3 şüpheli, savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 191,72 gram metamfetamin, 7,28 gram bonzai, 2,50 gram skunk, 0,86 gram kokain, 9 uyuşturucu hap, tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolü ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonda yakalanarak uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan adli soruşturma başlatıldı.