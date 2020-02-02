Eskişehir'de sokakta zemin etüdü sırasında patlama ve yangın: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de sokakta zemin etüdü sırasında patlama ve yangın: 1 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de sokakta zemin etüdü sırasında patlama ve yangın: 1 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de zemin etüdü yapıldığı sırada doğal gaz borusunda meydana gelen patlama ve yangın nedeniyle bir kişi yaralandı.

Eskişehir'de sokakta zemin etüdü sırasında patlama ve yangın: 1 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de zemin etüdü yapıldığı sırada doğal gaz borusunda meydana gelen patlama ve yangın nedeniyle bir kişi yaralandı.

Akcami Mahallesi Cemalciler Sokağı'nda, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının zemin etüdü yapılırken henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz hattında patlama meydana geldi, hizmet binası ile zemin etüdü aracında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve doğal gaz firması ekipleri yangına müdahale etti. Sokaktaki gaz akışı da kesildi.

Hafif yaralanan Yunus Gültekin (74), sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle binanın karşısındaki tek katlı lüle taşı işleme atölyesinde çökme meydana geldi.

Yangını söndüren itfaiye görevlileri ile polis, olayın nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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