Eskişehir'de Soluk dizisi çekimleri başladı - Son Dakika

Eskişehir'de Soluk dizisi çekimleri başladı

15.11.2020 17:49
Eskişehir'de Soluk dizisi çekimleri başladı, System.String[]

Eskişehir'in İnönü ilçesinde çekimlerine başlanan Soluk adlı dizinin oyuncuları Tarihi Odunpazarı evlerini gezerek kumda pişen kahvenin ve çiğ böreğin tadına baktıBaşrollerini Ufuk Kaplan ve Davut İnce paylaşan dizinin kadrosunda;

Eskişehir'in İnönü ilçesinde çekimlerine başlanan Soluk adlı dizinin oyuncuları Tarihi Odunpazarı evlerini gezerek kumda pişen kahvenin ve çiğ böreğin tadına baktı

Başrollerini Ufuk Kaplan ve Davut İnce paylaşan dizinin kadrosunda; Wilma Elles, Ekrem İspir, Yakup Keskin, Arif Selçuk ve Sezgin Maden gibi izleyicilerin aşina oldukları isimler yer alıyor. Dizinin tanıtımı Odunpazarın tarihi evlerinin bulunduğu bölgedeki bir kahvecide yapıldı. Yapılan çiğ börek ve kumda pişen kahveyi tadan dizi oyunculara ilgi yoğundu.

Dizinin önemli oyuncularından biri olan Wilma Elles dizi hakkında bilgi verdi.Elles, "Bir kadının intikamını anlatıyor, bir kadının önüne hayatta gelebilecek bütün kötü şeyler gelmiş başına. Ama bu kadın ayağa kalkıyor, bütün gücünü topluyor ve intikamını alıyor. İnşallah uzun soluklu bir proje olacak. Umarım bu diziyi izleyen bütün birçok kadın kendi gücünün farkına varır."

Rolü hakkında konuşan Davut İnce ise, "Miş gibi değil gerçek bir dövüşçüyü izleyeceksiniz. Oyunculuğa 8 yıl ara vermiştim. Aslında aksiyon filminde oynamak benim 20 yıllık hayalimdi, hocama teşekkür ediyorum bu rolün hakkını vereceğim" dedi.

Dizinin yapımcısı ve Eskişehirli olan Mesut Çetin, projenin iddiasından ve çekim için seçtikleri bölgenin özelliklerinden kısaca bahsetti.

"İddialı bir proje olarak yola çıkıyoruz, özellikle Hollywood tarzında bir iş yapalım istiyoruz. Çekim yaptığımız İnönü, sakin bir yer, güzel bir bölge ve ilçedeki tarihi hikayede de göreceğiz. İddalı bir proje ile yola çıkıyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de Soluk dizisi çekimleri başladı
Eskişehir'de Soluk dizisi çekimleri başladı
Eskişehir'de Soluk dizisi çekimleri başladı
Eskişehir'de Soluk dizisi çekimleri başladı

Wilma Elles, Ufuk Kaplan, Odunpazarı, Eskişehir, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Eskişehir'de Soluk dizisi çekimleri başladı - Son Dakika Magazin


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