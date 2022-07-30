Son 4 yılda bin 468 metruk bina temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son 4 yılda bin 468 metruk bina temizlendi

30.07.2022 10:02
Son 4 yılda bin 468 metruk bina temizlendi

Eskişehir'de son 4 yıl içinde bin 468 metruk bina yapılan çalışmalarla temizlendi.

Eskişehir'de son 4 yıl içinde bin 468 metruk bina yapılan çalışmalarla temizlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Metruk Binalarla Mücadele Faaliyetleri' çerçevesinde çalışma yapıldı. 2018 yılından bugüne kadar Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından tespiti yapılan bin 604 adet metruk binadan, bin 468'i için yıkım veya yenileme çalışması yapıldı. Geriye kalan 136 adet metruk binanın yıkılması veya yenilenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Aranması olan 2 hırsız tutuklandı Aranması olan 2 hırsız tutuklandı Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son 4 yılda bin 468 metruk bina temizlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
08:21 İkinci elde durgunluk var! Araç stoklayıp piyasayı yükseltenler satış yapamıyor
07:38 İlhan İrem'in ölümünün ardından Zeynep Beşerler'den organ bağışı sitemi
06:29 Baba ve 13 yaşındaki oğlu TIR'ın altında kalan otomobilde can verdi
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 10:02:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son 4 yılda bin 468 metruk bina temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement