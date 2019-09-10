Eskişehir'de sonbahar dönemi Şap Aşılama Kampanyası başlatıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman "Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi" kapsamında il ve ilçelerde büyükbaş hayvanlara yönelik olarak "Şap Aşılama Kampanyası" başlatıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayvan hastalıklarından korunmanın en önemli ayağının aşılama olduğunu anlattı. Sever "Bu bakımdan, Bakanlığımız tarafından belirlenen programlar dahilinde hayvan hastalıklarına karşı hazırlıklı olmak ve hastalıklarla mücadele etmek amacıyla Ülkemiz genelinde aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, halk arasında "dabak" diye de bilinen hayvanlarda et ve süt veriminde büyük kayıplara, genç hayvanlarda ölümlere, gebe hayvanlarda ise yavru atmalara sebep olarak, ülkemizde önemli ekonomik kayıplara neden olan şap hastalığından korunmak amacıyla yürütülen sonbahar dönemi aşılama kampanyası 2 Eylül itibari ile başlamış olup 15 Kasım'a kadar devam edecektir. Yetiştiricilerimizin 5996 Sayılı Kanun gereği hayvan sahiplerinin kampanya döneminde büyükbaş hayvanlarına aşı yaptırmaları mecburidir. Aşı yaptırmayanlara ilgili kanun çerçevesinde para cezası uygulanacaktır. Ayrıca şap aşısı uygulanmamış olan hayvanlar il içinde işletmeden işletmeye nakledilemez ve buzağı desteklemesinden faydalanamaz. Bu nedenle ilimizde bu hastalığı önleyebilmek için tüm yetiştiricilerimizin kampanya döneminde büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları, aşılama çalışmalarında tüm paydaşlarımızın gereken hassasiyeti göstermeleri çok büyük bir önem taşımaktadır" dedi.



Aşılama çalışmalarının İl Müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri tarafından büyük bir titizlikle yürütüleceğini belirten Sever, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:



"Hedefimiz, ilimizde bulunan büyükbaş hayvan mevcudunun tamamının aşılanması ve yüzde 100 başarı ile bu aşılama döneminin tamamlanmasıdır. Tüm yetiştiricilerimize hastalıktan uzak, bereketli ve bol kazançlar diliyorum." - ESKİŞEHİR