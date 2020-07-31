Eskişehir'de sosyal mesafeli bayram namazı - Son Dakika

Eskişehir'de sosyal mesafeli bayram namazı

ESKİŞEHİR - Pandemi sürecinde camilerin kapatılması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınmazken, vatandaşlar yılın ilk bayram namazını Kurban Bayramı'nda kıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması nedeniyle vatandaşlar bu yıl Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılamamıştı. Normalleşme adımlarıyla birlikte camilerde cemaat ile namaz kılınmasına izin verilirken, vatandaşlar yılın ilk bayram namazını da Kurban Bayramı'nda kıldı. Eskişehir'de bayram namazına yoğun katılım gösteren vatandaşlar, belirlenen kurallar gereği yanlarında seccadelerini de getirerek sosyal mesafeye uygun saf tuttu. Zorlu geçen pandemi sürecinde ilk kez bayram namazı kılınmış oldu.