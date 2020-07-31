Eskişehir'de sosyal mesafeli bayram namazı - Son Dakika

Eskişehir'de sosyal mesafeli bayram namazı

ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı namazını kılmak için Reşadiye Camii'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı nedeniyle içeride yer kalmayınca bahçede yere seccade serip namaz kıldı.

ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı namazını kılmak için Reşadiye Camii'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı nedeniyle içeride yer kalmayınca bahçede yere seccade serip namaz kıldı. Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren camileri doldurdu. Reşadiye Camii'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı nedeniyle içeride belirlenen kapasite dolunca, bahçede yere seccade serip namaz kıldı. Seccadesi olmayanlara cami görevlileri tarafından naylon seccade dağıtıldı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın da katıldığı namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı.



Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 08:21

Kaynak: DHA

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