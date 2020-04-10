Eskişehir'de 'sosyal mesafeli' polis günü kutlaması - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü, koronavirüs salgını nedeniyle sadece Atatürk Anıtı'na çelenk konularak kutlandı. Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı ile Emniyet Müdürü Engin Dinç ve az sayıda polisin katıldığı törende sosyal mesafe kuralı uygulandı.

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü, sadece valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konularak kutlandı. Törene Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, müdür yardımcıları ile az sayıda polis memuru katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Emniyet Müdürü Engin Dinç, anıta çelenk koydu. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu ve polislerin aralıklı şekilde tören alanında yerlerini aldıkları gözlendi. Çelenk sunma töreninin ardından Emniyet Müdürü Dinç ve beraberindekiler şehit polislerin mezarlarını ziyaret ederek çiçek bırakıp dua etti.