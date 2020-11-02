Eskişehir'de sosyal mesafeye uyulmayan eğlence mekanındaki 125 kişiye ceza - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 125 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, bazı adreslerde denetim yaptı.
Polisler, bir eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.
Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 125 kişiye toplam 393 bin 750 lira ceza verildi.
- Kaynak: AA
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