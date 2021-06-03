Eskişehir'de su kanalı kazısında ölen Akansel toprağa verildi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde, su kanalı kazısında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden Birkan Akansel (44) gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına 3 kişiden 1'i adli kontrol şartıyla diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi Yenipınar mevkisinde Birkan ve Uğur Akansel (47) kardeşler, Günyüzü Belediyesi'nden kiraladıkları iş makinesiyle ağıllarına su bağlantısı yapmak için kazı başlattı. Dün akşam saat 20.30 sıralarında Ö.G.'nin kullandığı iş makinesinin çıkardığı topraklar kanalda boru döşeyen Akansel kardeşlerin üzerine yığıldı. İki kardeşten Uğur Akansel yaralı olarak kurtarılırken, Birkan Akansel ise yaşamını yitirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla kepçe operatörü Ö.G. ile belediye çalışanı M.K. ve A.D. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve A.D. ifadelerinin ardından, kepçe operatörü Ö.G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Toprak altında kalarak yaşamını yitiren Birsen Akansel, Günyüzü ilçesi Gümüşkonak Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze törenine; Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller, Belediye Başkanı Menderes Durgut, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'in yanı sıra, yakınları katıldı. Göçükten yaralı olarak çıkarılan Uğur Akansel'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.