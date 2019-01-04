Eskişehir'de Su Kesintisi
6 dakika önce
Eskişehir'in bazı mahallelerinde içme suyu kesintisi yapılacağı açıklandı.
Eskişehir'in bazı mahallelerinde içme suyu kesintisi yapılacağı açıklandı.
ESKİ'den yapılan açıklamaya göre; Gazi Yakup Satar caddesi üzerindeki tramvay çalışmaları nedeniyle 'İçme Suyu Deplase Çalışması' kapsamında, 7 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Fatih, Kumlubel, Ömerağa Tunalı ve Zafer mahallerinde su kesintisi yaşanacak. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:20 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum
Son Dakika! İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır
Son Dakika! CHP'de Bursa ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Adayları Kesinleşti
Bakan Kurum'dan Poşette Reklam Tartışmalarına Yanıt: Usul ve Esasları Yayınlayacağız