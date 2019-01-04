Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Su Kesintisi

Eskişehir'de Su Kesintisi

6 dakika önce

Eskişehir'in bazı mahallelerinde içme suyu kesintisi yapılacağı açıklandı.

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Eskişehir'in bazı mahallelerinde içme suyu kesintisi yapılacağı açıklandı.

ESKİ'den yapılan açıklamaya göre; Gazi Yakup Satar caddesi üzerindeki tramvay çalışmaları nedeniyle 'İçme Suyu Deplase Çalışması' kapsamında, 7 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Fatih, Kumlubel, Ömerağa Tunalı ve Zafer mahallerinde su kesintisi yaşanacak. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

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