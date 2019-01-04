Eskişehir'de Su Kesintisi

Eskişehir'in bazı mahallelerinde içme suyu kesintisi yapılacağı açıklandı.

Eskişehir'in bazı mahallelerinde içme suyu kesintisi yapılacağı açıklandı.



ESKİ'den yapılan açıklamaya göre; Gazi Yakup Satar caddesi üzerindeki tramvay çalışmaları nedeniyle 'İçme Suyu Deplase Çalışması' kapsamında, 7 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Fatih, Kumlubel, Ömerağa Tunalı ve Zafer mahallerinde su kesintisi yaşanacak. - ESKİŞEHİR

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