Eskişehir'de su motoru hırsızlığının şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de su motoru hırsızlığının şüphelileri yakalandı

06.05.2022 12:35
Eskişehir'de su motoru hırsızlığının şüphelileri yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde su motoru çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde su motoru çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çardakbaşı Mahallesi'nde yaşanan su motoru hırsızlığına ilişkin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, piyasa değeri 30 bin lira olan su motorunu çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

"Bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Şüpheli araçta kesici alet ve uyuşturucu bulundu Şüpheli araçta kesici alet ve uyuşturucu bulundu İlçeye uyuşturucu madde getiren 2 kişi yakalandı İlçeye uyuşturucu madde getiren 2 kişi yakalandı

Eskişehir, Jandarma, Alpu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de su motoru hırsızlığının şüphelileri yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:36 Yüzsüzlükte zirve: Taksici yolcularından bayram harçlığı istedi
12:28 Canlı yayında intihar: 16 yaşındaki çocuk "Allah'a kavuşmak" için kendini astı
12:24 Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış Erdoğan ile Aliyev'i taşıyan uçakların piste inmesiyle gerçekleşecek
12:04 Bakanlığın önünde Ümit Özdağ'dan Soylu'ya yönelik dikkat çeken sözler: İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek
11:58 Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı
10:54 İstanbul'da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçelerden olan Avcılar'da konut krizi yaşanıyor: Fiyatlar ikiye katlandı
10:47 Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
11:29 Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti
11:29 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor
11:19 Kim Kardashian'ın kaset oyunu ifşa oldu! Cinsel ilişki videosunu bilerek internete sızdırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 12:41:53. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de su motoru hırsızlığının şüphelileri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement