Eskişehir'de su ürünleri denetimleri - Son Dakika

Eskişehir'de su ürünleri denetimleri

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, kent merkezinde faaliyette bulunan 42 adet su ürünleri perakende satış yeri ile ilimiz iç sularında, su ürünleri avcılığı kapsamında 2 adet ticari ve amatör balıkçılık yapan toplam 60 kişinin denetlendiğini açıkladı.

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, kent merkezinde faaliyette bulunan 42 adet su ürünleri perakende satış yeri ile ilimiz iç sularında, su ürünleri avcılığı kapsamında 2 adet ticari ve amatör balıkçılık yapan toplam 60 kişinin denetlendiğini açıkladı.

İl genelinde 26-30 Eylül 2020 tarihleri arasında; su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması, yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması ve getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, soğuk hava depoları ile toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Konuyla ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürümüz Dr. Emine Sever, "İl Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerimizce program dahilinde İlimiz merkezinde faaliyette bulunan toplam 42 adet su ürünleri perakende satış yeri ile ilimiz iç sularında, su ürünleri avcılığı kapsamında 2 adet ticari ve amatör balıkçılık yapan toplam 60 kişi denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı bir durumla karşılaşılmamış olup, su ürünleri satışı yapan işletmeler ile ticari ve amatör balıkçılarımıza su ürünleri mevzuatı hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. İnsan beslenmesi için vazgeçilmez bir protein kaynağı olan su ürünleri, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve istihdama önemli katkılar sağlamaktadır. Su ürünleri ve balıkçılık sektöründe çalışanlar kaza, zarar, güvenlik, afet gibi durumlar bakımından Bakanlığımızca 2020 yılı için Tarım Sigortaları Havuzu'na dahil edilerek teminat kapsamına alındı. Su ürünleri avcılarına, üreticilerine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından faiz indirimli kredi imkanı veriliyor. Aynı zamanda covid-19 pandemisine karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşımaktadır. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenme hususunda balık, sahip olduğu vitamin, mineral ve omega-3 gibi besin öğeleriyle önemli bir yere sahiptir. Bakanımızın da daha önce ifade ettiği gibi "sofrada balık, ömür boyu sağlık" diyoruz. Bütün bunlar dahilinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması amacıyla kontrol ve denetimlerimizin aralıksız devam edeceğini belirterek tüm balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum." dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de su ürünleri denetimleri

Emine Sever, Eskişehir, Eylül, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de su ürünleri denetimleri - Son Dakika

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