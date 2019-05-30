Eskişehir'de suç örgütü operasyonu: 20 gözaltı

ESKİŞEHİR'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'silahlı suç örgütü'ne operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskı yapan ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda da 3 adet tabanca, kuru sıkı tabanca, pompalı tüfek, 3 adet şarjör, 71 adet tabanca fişeği, 7 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 2 gram skunk uyuşturucu maddesi, metal jop, 7 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet telsiz, 5 tombala makinesi ele geçirildi.'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgütlü yağma, suça azmettirme, kasten yaralama, tehdit, kamu görevinin görevini kötüye kullanması, resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ile şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarını işledikleri ileri sürülen şüphelilerden 16'sı polisteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. H.A., E.A., M.K. ve H.K. adlı 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

- Eskişehir