Çeşitli suçlardan adanan 5 yabancı uyruklu şüpheli Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye kaçak yollardan gelen, kentte çeşitli suçlara karışan, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 4'ü Irak 1'i Suriye uyruklu 5 kişi saklandıkları evlere gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Eskişehir 'de, çeşitli suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 5 yabancı uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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