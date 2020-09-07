Eskişehir'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Eskişehir'de sulama kanalına devrilen araçta bulunan 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Zafer Tektaş (36) idaresindeki 32 DK 022 plakalı otomobil, Eskişehir- Bursa kara yolu Uluönder Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak DSİ'ye ait sulama kanalı köprüsünün korkuluklarına çarpıp suya düştü.
Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü Tektaş ile Fatma Çakır (61), sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Suya gömülen araç ise Büyükşehir Belediyesi Sualtı Kurtarma Ekibi ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 19:51 - Kaynak: AA
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