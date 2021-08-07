ESKİŞEHİR - Sulama kanalına düşen çocuk kayboldu - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Eskişehir'de sulama kanalına düşen 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Eskişehir'de sulama kanalına düşen 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Uluönder Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Engin Kayadibi Parkı'nda arkadaşlarıyla oynayan Abdullah Eraslan (15), kaçan topu almaya çalışırken su kanalına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama ve AFAD'ta görevli dalgıçlar kanalda arama yaptı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 150 polis de Emniyet Müdürü Ağırlar'ın koordinesinde kayıp çocuğun bulunması için seferber oldu. Olay yerine gelen çocuğun yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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